WinterWeinweg 2025

Der Winterweinweg bietet eine zauberhafte Kombination aus erlesenen Weinen und kulinarischen Köstlichkeiten. Während des Abends können Sie den Ausblick und unvergessliche Momente in dieser magischen Jahreszeit auf das winterliche Remstal genießen. Als Highlight aus Anlass des 50jährigen Bestehens der Gemeinde Kernen im Remstal gibt es am Samstag um 19:00, 20:00 und 21:00 Uhr eine Jubiläumgs-Lasershow an der Yburg. Den ganzen Abend spielen die Lohkästrampler Guggenmusik an allen vier Genusspunkten.