Der WinterWunderWald verzaubert Sie an allen Wochenenden sowie in den Weihnachtsferien mit kleinen und großen Highlights!

Der WinterWunderWald bringt Leben in die kalte Jahreszeit: An winterlich dekorierten Ständen gibts an allen Wochenenden sowie in den Weihnachtsferien süße Leckerbissen für Naschkatzen, Deftiges für den Bärenhunger, wärmende Heißgetränke und originelle Geschenke. Rund um die Wildsau-Schenke lassen nostalgische Fahrattraktionen Kinderherzen höherschlagen (Fahrgeschäfte auch unter der Woche geöffnet). An allen vier Adventssonntagen kommt der Weihnachtsmann mit seinen Helfern zu Besuch mit Säcken voller Geschenke für alle Kinder.