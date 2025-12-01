Winterzauber: Ballett-Geschichten im Kerzenschein.

Ein Abend voller Magie, Musik und Bewegung.

Wenn der Winter die Welt in Stille hüllt, öffnet sich der Vorhang für ein unvergessliches Bühnenerlebnis:

„Winterzauber: Ballettgeschichten im Kerzenschein“ lädt Sie ein zu einer festlichen Gala, die die Seele berührt und den Zauber der kalten Jahreszeit auf einzigartige Weise einfängt. Internationale Ballettsolist:innen interpretieren live – begleitet von einem Orchester – die schönsten Werke der großen Ballettkomponisten. Umrahmt von tausenden sanft flackernden LED-Kerzen entsteht ein stimmungsvoller Raum voller Wärme, Anmut und Emotionen. Klassische Eleganz trifft auf modernes Bühnendesign – ein Erlebnis, das Herzen höherschlagen lässt. Ob als romantisches Geschenk, als Familienausflug oder als kulturelles Highlight zur Winterzeit – dieser Abend ist eine Hommage a die Schönheit des Tanzes und die Kraft der Musik.

Sichern Sie sich jetzt Ihre Tickets und erleben Sie einen Abend voller Magie, Bewegung und unvergesslicher Augenblicke!

Das Galaballett mit Live-Kammerorchester besteht aus Ausschnitten aus Meisterwerken des Weltballetts!