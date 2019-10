Winterzauber auf Schloss Monrepos

Die vorweihnachtliche Ambiente-Ausstellung Winterzauber hält vom 8 . bis 10. November 2019 zum siebten Mal Einzug in das Gelände Schloss Monrepos.

Für drei Tage verwandeln sich das aus dem 18. Jahrhundert stammende Seeschlösschen und der angrenzende Schlosspark in eine atemberaubende Winterzauberwelt.

Die vorweihnachtliche Ambiente-Ausstellung Winterzauber bietet ein in die unterschiedlichen Themenwelten eingebundenes buntes Unterhaltungsprogramm mit Vorführungen und „Mitmach“-Aktionen für Jung und Alt an. Die musikalische und kulturelle Unterhaltung sorgt für Kurzweil und auch für kulinarische Genüsse wird auf dem Winterzauber bestens Sorge getragen. Eingebettet in eine idyllische Parklandschaft und durch Alleen mit dem Residenzschloss Ludwigsburg verbunden, wird Schloss Monrepos zum Anziehungspunkt für alle Anhänger der besinnlichen Jahreszeit. Hier findet man die schönsten und ausgefallensten Kreationen und hochwertigsten Produkte zu den Themen Einrichtung, Antiquitäten, Schmuck, Mode, Wellness, Literatur, Technik und Kulinarik exklusiver Anbieter. Zusätzlich wird der Aufenthalt durch ein dezentes Rahmenprogramm mit Livevorführungen und Depotservice abgerundet. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Genießen dieser außergewöhnlichen Messe in Ludwigsburg und freuen uns auf Ihren Besuch.