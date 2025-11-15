Winterzauber im Hörnle

Wiesbadener Platz im Hörnle Affalterbacherstraße, 71672 Marbach am Neckar

Mit dem vierten Weihnachtsmarkt im Hörnle mit Budenzauber und Kindereisenbahn wird der Startschuss zur Adventssaison gegeben.

Das Café Q ist auch dabei.

