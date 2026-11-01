Winterzauber mit Echt-Eisbahn

Das Schlittschuh-Vergnügen, im Rahmen der Bad Mergentheimer "Lichterwelten" hat wieder begonnen:

Die größte Echt-Eisbahn der Region (in diesem Jahr noch größer) ist wieder auf dem Volksfestplatz zu finden, komplett überdacht und kann damit bei jedem Wetter besucht werden.

Dazu gibt's ein uriges Almhütten-Dorf voller Spezialitäten, eine Eisstock-Bahn auf echtem Eis - und mittendrin: das Holz-Kunstwerk "Elch Emil" als lebensgroßes Maskottchen.