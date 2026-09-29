Winterzauber & Sagennacht

Lassen Sie sich entführen auf einen ganz besonderen Rundgang durch das geheimnisvolle Bad Mergentheim.

Gästeführerin Annette Lakatos nimmt Sie mit auf eine spannende Reise in die Welt der Sagen und Mythen. Bei dieser stimmungsvollen Abendführung erwarten Sie düstere Geschichten von Spukgestalten, verborgenen Flüchen und rätselhaften Begebenheiten, die seit Jahrhunderten durch die Gassen unserer Stadt und des Taubertals überliefert werden.

Im flackernden Lichterglanz und zwischen den alten Mauern erwachen längst vergangene Zeiten zu neuem Leben. Lauschen Sie schaurigen Erzählungen, die Ihnen garantiert einen kalten Schauer über den Rücken jagen, und entdecken Sie zugleich amüsante Legenden, die mit einem Augenzwinkern weitergegeben wurden.

Start- und Treffpunkt ist am Alten Rathaus/ Tourist-Information (Eingang Marktplatz)