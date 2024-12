Am Samstag, 18.01.2025, ab 17 Uhr findet auf dem Sportgelände in Frauenzimmern in der Riedfurt der „Winterzauber beim SVF“ statt.

Der Winterzauber des SV Frauenzimmern verwöhnt euch mit toller Atmosphäre im Außenbereich und mit kuscheligem Lichterglanz. Vergesst für einen Moment den Alltag bei leckerem Essen und Getränken, guten Gesprächen und einem Hauch von Après-Ski Flair.