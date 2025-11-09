Winterzauber

Ein Nachmittag voller Magie, Schneeflocken & funkelnder Ideen!

Wenn der Winter vor der Tür steht, der erste Frost glitzert und alles ein bisschen leiser wird, laden wir euch herzlich ein, den Zauber der kalten Jahreszeit kreativ zu erleben. In unseren gemütlichen Museumsräumen entstehen kleine Kunstwerke rund um den Winter: glitzernde Schneekristalle, lustige Schneemänner und vieles mehr. Inspiriert von Eis und Schnee gestalten wir fantasievolle Dekorationen – perfekt zum Mitnehmen oder Verschenken.

Kinder, aber auch Erwachsene dürfen ihrer Kreativität freien Lauf lassen.