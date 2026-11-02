Winterzauber

Glühwein, Eierpunsch, Crèpes und herzhafte Leckereien, Mützen, Schals und Handschuhe - Alles, was man zum Aufwärmen braucht bei einem Bummel durch die Altstadt.
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Weinmarkt Dinkelsbühl Dinkelsbühl
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Glühwein, Eierpunsch, Crèpes und herzhafte Leckereien, Mützen, Schals und Handschuhe - Alles, was man zum Aufwärmen braucht bei einem Bummel durch die Altstadt.
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