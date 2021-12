Winterzeit – Winterzauber: Geschichte einer Jahreszeit

Romantisch, still, verzaubert oder kalt, unwirtlich, unfreundlich: das Thema des Winters nimmt in der europäischen Kulturgeschichte einen großen Raum ein.

Am Motiv des Winters lässt sich ablesen, dass die Menschen in früheren Zeiten diese Jahreszeit ambivalent wahrnahmen. Das tägliche Leben nahm einen langsameren Rhythmus an, der Schnee bot aber auch die Möglichkeit für zahlreiche Vergnügungen, auf dem Eis konnte man Schlittschuh laufen.

An den europäischen Fürstenhöfen wurden Schlittenausfahrten zu regelrechten Festtagen. Zur Sprache kommen auch die typischen Winterfeste und besondere Bräuche, die in die kalte Jahreszeit fallen, die mit Textstellen aus der Weltliteratur ergänzt werden. Ein erster Teil fand bereits 2021 statt. Der zweite Teil kann auch einzeln besucht werden.