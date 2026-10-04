Winterzeit ist Bockzeit! in Distelhausen

Wenn die Tage kürzer werden und die Kälte draußen klopft, wird’s bei uns erst richtig gemütlich, wenn wir die Winterbocksaison 2026 einläuten.

Wir starten im Brauereihof und heißen sie mit einem wärmenden Distelhäuser Glühbier herzlich willkommen. Im kleinen Kreis, aber mit großem Genuß geht es im Schalander weiter.

Freuen sie sich auf eine fränkische Brotzeit, musikalische Akkordeon-Begleitung und natürlich ein frisch angezapftes Fass Winterbock.

Keine Platzreservierung

Voranmeldung erforderlich unter www.distelhaeuser.de/tickets oder 09341 805-488