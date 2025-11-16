Winzersekt-Frühstück mit kleiner Probe

bis

Weingut Albrecht-Kiessling Im Breitenloch 37, 74076 Heilbronn

Nach einer Einführung in die Welt der Winzersekte, der Seccos und der Faszination der Kohlensäure am Gaumen dürft Ihr euch zu einem gemütlichen Frühstück in unseren schönen Veranstaltungsräumen niederlassen.

Euch erwartet ein abwechslungsreiches und liebevoll angerichtetes Etageren-Frühstück, ergänzt durch ein kleines süßes Büfett. Der Preis beinhaltet zudem das erste Glas Sekt, ein Glas Orangensaft und guten Kaffee aus der Filtermaschine.

Wir freuen uns darauf, mit euch anzustoßen.

Beste Grüße Viola, Luisa und das Team vom Afterwork

"Kommt schnell, ich trinke Sterne! “ Dom Pérignon

Weitere Infos auf www.albrecht-kiessling.de/veranstaltungen

Weingut Albrecht-Kiessling Im Breitenloch 37, 74076 Heilbronn
