Winzersekt-Frühstück mit Luisa

Nach einer Einführung in die Welt der Winzersekte und der Faszination der Kohlensäure am Gaumen dürft Ihr Euch zu einem gemütlichen Frühstück in den schönen Veranstaltungsräumen des Weinguts niederlassen.

Euch erwartet ein abwechslungsreiches und liebevoll angerichtetes Etageren-Frühstück, ergänzt durch ein süßes Buffet. Probiert Euch durch das ganze prickelnde Sortiment an der Bar. Dazu kommt ein toller Cappuccino vom guten Freund Jonas (freistil. kaffeemanufaktur), Filterkaffee und Orangensaft.

Es werden prikende Stunden, verspochen!

"Kommt schnell, ich trinke Sterne! “ Dom Pérignon