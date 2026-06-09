Winzersekt-Frühstück mit Luisa

Sekt & kulinarisches

bis

Weingut Albrecht-Kiessling Im Breitenloch 37, 74076 Heilbronn

Nach einer Einführung in die Welt der Winzersekte und der faszinierenden Wirkung der Kohlensäure am Gaumen dürft ihr euch zu einem gemütlichen Frühstück in unseren stilvollen Veranstaltungsräumen niederlassen.

Freut euch auf ein abwechslungsreiches, liebevoll angerichtetes Etagèren-Frühstück, ergänzt durch ein süßes Buffet. Unser Freund und Barista Jonas verwöhnt euch mit Kaffeespezialitäten aus seinen selbst gerösteten Bohnen – frisch zubereitet an der Siebträgermaschine.

Das Wichtigste: Probiert euch an der Bar durch unser gesamtes prickelndes Sortiment

Es werden prickelnde Stunden – versprochen!

„Kommt schnell, ich trinke Sterne!“ – Dom Pérignon

Info

Weingut Albrecht-Kissling

https://www.facebook.com/WeingutAlbrechtKiesslingHeilbronn

Weingut Albrecht-Kiessling Im Breitenloch 37, 74076 Heilbronn
Essen & Trinken
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