WinzerSommer 2026

Junge Tradition ... Beim nun 4. Giengener WinzerSommer blicken wir bereits auf drei vielfältige Beispiele zurück. Ab 21. August ist es wieder soweit:

Der Wein steht im Mittelpunkt, das Genießen, Probieren und Entdecken der Unterschiede – unter anderem beim Vergleich verschiedener Jahrgänge eines „guten Tropfens“ oder der Erzeugnisse unterschiedlicher, nahe beieinander liegender Weingüter.

Kreative Winzer*innen und ausgesuchte Genossenschaftskellereien sind mit ihren Weinen und alkoholfreien Alternativen vor Ort, mit Fachkenntnis und guten Tipps. Alkoholfreie Weine kommen übrigens in Mode, bei den Bieren ist es ja längst so. Probieren Sie also auch hier, was es Neues gibt – und entscheiden Sie selbst, was schmeckt und gut tut! Wie in jedem Jahr sind Holzpergolen aufgebaut, Schirme, Bier- und Stehtische und natürlich der WinzerSommer-Lounge-Bereich. Aus der Einhorn-Küche gibt es sizilianische Weine aus der Partnerstadt.