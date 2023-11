Zur Ergänzung des Weihnachtsmarkts im Stadtpark stehen auch am Schweinemarkt hinter dem Rathaus in diesem Jahr wieder ein paar kleine Buden. Hier bieten die Fieranten in gemütlicher Atmosphäre Eierpunsch, Glühwein, Antialkoholisches, Waffeln, Crêpes, und herzhafte Leckereien.