Wir atmen die gleiche Luft

Natur als Verbindung aller Menschen und Kulturen: Fortbildung mit wald- und medienpädagogischen Elementen.

Themenschwerpunkte der Fortbildung:

-Welche Möglichkeiten bietet der Wald? Von Bodenprogramm, Pirschpfad, wilde Küche, Parcouring oder Landart:

der Wald hat fast Alles zu bieten und nicht nur dafür gebührt ihm Respekt.

-Integration bindet uns Alle ein Wir treffen uns in einem „dritten Raum“, in dem wir uns auf Augenhöhe begegnen können.

Was bedeutet das konkret und welche Schwierigkeiten können auftreten, wenn unterschiedliche Kulturen aufeinandertreffen?

-Wie lassen sich Audiovisuelle Medien in die Arbeit miteinbeziehen und was gilt es zu beachten?

Technisches und organisatorisches Know how beim Erstellen von Videos

-Sprachförderung im Wald:

Warum und wie sich der Wald ganz besonders gut dafür eignet

Hintergrund: "WaldHeimat" heißt ein waldpädagogisches Format, welches die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald über 3 Jahre mit VABO Klassen des kaufmännischen Berufsschulzentrums Böblingen durchgeführt hat. Dabei erlebten und erforschten die Schüler und Schülerinnen in einer konstanten Gruppe über einen Zeitraum von zehn Nachmittagen den Wald und konnten die Natur als ein verbindendes Element zwischen den Kulturen erleben. Durch das Erstellen von Kurzfilmen, entstanden „Sprachrohre“ nach außen, so dass die im Wald gesammelten Erfahrungen an die Lebenswirklichkeit der Jugendlichen anknüpfen können