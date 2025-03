In der Osterzeit dreht sich alles um Eier und so stellen wir heute mal das Huhn in den Mittelpunkt – und zwar in seiner hölzernen Variante.

An den vorgefertigten Holzstücken könnt ihr eurer Kreativität freien Lauf lassen und mit einem bunten Mix an Dekomaterial Hühner und Hähne herstellen.

Ort: Zentrum Museumspädagogik (Haus 12)

Kosten: 3,00 € pro Tier, zzgl. Museumseintritt