Wir bauen ein Kaleidoskop

Ihr habt Euch sicher schon einmal gefragt, was eigentlich in dieser Kartonröhre steckt, die beim Hindurchschauen und Drehen so tolle Bilder zeigt? Um das Geheimnis eines solchen Kaleidoskops zu lüften, muss man es aufschneiden oder selber eines basteln. Wir erklären Euch, wie ein solches optisches Gerät funktioniert und wie Ihr anschließend selber zum Baumeister eines "Schönbildsehers" werdet.

Ab 8 Jahre

Materialkosten: 2 Euro

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt; bitte anmelden unter Telefon 07121 303-2844 oder stadtbibliothek.kinderbibliothek@reutlingen.de

Eine Aktion des VDI – Verein Deutscher Ingenieure, Württembergischer Ingenieurverein e.V.