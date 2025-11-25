Wir bauen eine GraviTrax-Kugelbahn. Edith und Matthias Fohrer

Gemeinsam bauen wir eine große Kugelbahn mit dem Gravitrax-System. Die kleine aufgebaute Bahn ist lediglich ein kleiner Teaser.

Gemeinsam können wir kreative Ideen entwickeln, wie die Kugel auf einer außergewöhnlichen Strecke ihr Ziel erreicht.

Es sind keine Vorkenntnisse nötig. Am Ende machen wir ein cooles Video von unserer Kugelbahn (ohne Personen).

Bitte bei der vhs anmelden. Falls keine Anmeldungen bei der vhs eingehen, muss der Kurs abgesagt werden.

25220053LA. Samstag, 24. Januar 2026, 14:00 bis 17:00 Uhr. Brettspielcafé Hornoxn Langenburg

Anmeldung unter

Wir bauen eine GraviTrax-Kugelbahn

vhs-langenburg@t-online.de

07905 910218