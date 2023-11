Die Benefizgala „Wir bewegen was“, kurz WBW präsentiert sich wieder mitten in Esslingen – mit der bereits 15. Ausgabe der unterhaltsamen Show für die ganze Familie. Ideengeber, Organisator und Moderator Winfried Kampmann stellt dem Publikum erneut ein buntes und kurzweiliges Programm vor aus Musik, Tanz, Akrobatik und Überraschungen auf und vor der Bühne. Junge Nachwuchstalente und bereits etablierte Künstler*innen wollen das Publikum erstaunen, verzaubern und pure Unterhaltung bieten.

Das Publikum darf sich in diesem Jahr auch interaktiv am Programm beteiligen. Und mit der beliebten Saalwette wird dem Publikum wieder live aufgezeigt, was gemeinsam alles machbar ist. „Mit purer Lebensfreude, Leichtigkeit und bunten Farben wollen wir uns dem Publikum präsentieren“, so Winfried Kampmann über die Jubiläums-Show. Traditionell werden die Reinerlöse dieser Gala direkt der Weihnachtsspendenaktion der Esslinger Zeitung zugeführt.