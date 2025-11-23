Wir dachten, wir können fliegen

Mit Katerina Poladjan, Julia Schoch, Iris Wolf, Matthias Jüglerund dem Rothko String Quartett von Podium Esslingen.

Wir erleben jeden Tag das Ende: Laut WWF sterben täglich 150 bis 200 Pflanzen- und Tierarten aus, es leben heute 60% weniger Wirbeltiere auf unserer Erde als noch 1970. In den nächsten Jahrzehnten droht weltweit der Verlust bis zu einer Million Arten. All die ausgestorbenen Arten können nur noch in unserer Imagination fortleben. Darum hat Matthias Jügler 20 renommierte Autor*innen versammelt, die über je eine ausgestorbene Tier- und Pflanzenart schreiben.