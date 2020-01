Das Trio Wir Drei Alleine spielt den Blues so, wie er sein soll: ehrlich, warm und trotzdem extrem cool. Drei gute Gründe also, warum die Band immer für eine angenehme Atmosphäre sorgt und große Lautstärken dabei nicht nötig hat. Am Ende ist eben alles Blues - daran hat sich bis heute nichts geändert. Das Trio spielt in der Besetzung: Martin Kade (Gitarre und Gesang), Michael Faulhaber (Kontrabass) und Thorsten Wiemann (Schlagzeug). Zur Musik servieren die ehrenamtlichen Tapasköche 19 Uhr frisch zubereitete Tapas.