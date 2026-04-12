Wir feiern Europa! Hierzu lädt die Stadt Esslingen und der Stadtjugendring junge Menschen dazu ein, Europa auf eine lockere und informative Weise zu erleben.

Die Veranstaltung bietet die Möglichkeit, die kulturelle Vielfalt Europas durch Begegnungen, interaktive Aktionen und Spiele kennenzulernen. Junge Menschen und Familien können sich über Europa und demokratische Werte austauschen und gemeinsam einen europäischen Abend verbringen.