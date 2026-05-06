WIR-FESTIVAL 2026

Ein Tag voller Kreativität, Musik & Gemeinschaft – das Wir-Festival lädt ein! Am 13. Juni 2026 wird der Schlosspark Essingen zum Schauplatz eines einzigartigen Tagesfestivals:

Das Wir-Festival bringt Menschen zusammen, um gemeinsam zu feiern, kreativ zu sein und den Moment zu genießen. Von früh bis spät erwartet euch ein vielseitiges Programm voller Musik, Begegnungen und inspirierender Erlebnisse.

Tagsüber könnt ihr euch in entspannter Atmosphäre treiben lassen – ob bei kreativen Workshops, gemeinsamen Aktivitäten im Park oder einfach mit einem kühlen Getränk in der Hand. Musik wird uns den ganzen Tag begleiten, sei es mit Live-Acts oder sorgfältig ausgewählten Sounds aus der Box. Kulinarische Stände sorgen für das leibliche Wohl, und wer Lust auf Bewegung hat, kann sich sportlich oder entspannt beim Yoga ausprobieren.

Wenn die Sonne untergeht, steigt die Festivalstimmung: Die mitreißende Live-Band „Layout“ sorgt für den perfekten Abschluss und lädt zum gemeinsamen Tanzen ein. Vielfalt, Offenheit und Gemeinschaft stehen im Mittelpunkt – das Wir-Festival ist ein Ort für alle!