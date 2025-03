Heute könnt ihr weiche und flauschige Felle selbst herstellen.

Duftende Schafwolle, warmes Wasser und etwas Seife ist alles, was wir dafür brauchen. So entstehen kleine Felle, die euch auch jetzt noch in kalten Nächten wärmen.

Ihr müsst nicht unbedingt um 14 Uhr vor Ort sein.

Ort: Zentrum Museumspädagogik (Haus 12)

Kosten: 3,00 € pro Fell, zzgl. Museumseintritt

Anmeldung: mit Voranmeldung