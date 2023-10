„Wir gem:einsam in der Zeit – Michael Gans liest aus seinem Lyrischen Diarium“.

Im Rahmen des Ludwigsburger Literaturfestivals Wort Welten.

Der Ludwigsburger PH-Dozent für Literatur und Autor von lokalen Kurzkrimis, Romanen, Kinderbüchern und Lyrik hatte es sich 2022 zur Aufgabe gemacht, an jedem Tag des Jahres mindestens einen knappen, sprachlich verdichteten Text zu schreiben – nicht ahnend, was da alles auf die Welt zukommen würde. Daraus entstand eine sehr persönliche Chronik aus über 650 Texten, die sich seitdem in losen Abständen fortsetzt. Im Rahmen der Ludwigsburger WortWelten wird Michael Gans in der Vorlesescheune in Hoheneck eine Auswahl aus seinem „Lyrischen Diarium“ vortragen als Zeuge einer für alle präsenten Zeit, die wir gem:einsam erlebt haben. Voranmeldungen bitte per Mail an vorlesescheune@posteo.de.