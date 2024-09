Wir gestalten einen Leporello

In diesem Workshop dreht sich alles um das Leporello – ein Faltbuch, das wie eine Ziehharmonika zusammengelegt wird. Mit dieser Technik kann viel Platz für gezeichnete und geschriebene Ideen, Collagen, Frottagen und Bildmaterial geschaffen werden.

Fantasievoll, farbstark und individuell verbringen die Kinder zusammen mit Workshop-Leiterin Thora Gerstner einen kreativen Nachmittag in der Mal- und Druckwerkstatt: Hier kann fröhlich geschnitten, geklebt, gemalt und erzählt werden. Und jedes Kind wird am Ende des Kurses sein eigenes Leporello in Händen halten.