"Wir haben nichts zu verlieren, aber eine Welt zu gewinnen"

Die in Esslingen und Untertürkheim aufgewachsene Gertrud Lutz (1910–1944), geb. Schlotterbeck, wird während ihrer Lehrzeit Mitglied im Kommunistischen Jugendverband und 1931 Mitglied der Kommunistischen Partei.

Bereits 1932 wird sie erstmals „wegen Verdachts der kommunistischen Zersetzung“ verhaftet. Nach Einstellung des Verfahrens und ihrer Freilassung im Februar 1933 flüchtet sie aus Stuttgart und arbeitet im kommunistischen Untergrund. Im Oktober 1933 wird sie erneut verhaftet und am 7. September 1934 „wegen Vorbereitung zum Hochverrat“ verurteilt. Bis Dezember 1936 bleibt sie in verschiedenen Konzentrationslagern für Frauen in Baden-Württemberg inhaftiert.

Nach ihrer Freilassung lebt sie wieder in Stuttgart und heiratet 1938 den Forstassessor Walter Lutz. Am 2. August 1942 wird ihre Tochter Wilfriede („Will-Friede“) geboren. Zwei Monate später fällt ihr Mann in Russland, ohne seine Tochter je gesehen zu haben. Im Juni 1944 wird sie im Zuge der Sippenhaft gemeinsam mit ihren Eltern als Mitglied der kommunistischen Widerstandsgruppe Schlotterbeck verhaftet. Zehn Mitglieder dieser Gruppe werden am 30. November 1944 hingerichtet, darunter Gertrud Lutz sowie Gotthilf und Maria Schlotterbeck.