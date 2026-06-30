Wir & Jetzt

Ein siebenköpfiges Ensemble aus Niederösterreich, das Blasmusik neu definiert: Kreativität, Spontanität und Spielwitz werden hier großgeschrieben. Sie widmen sich mit ihrem aktuellen Programm den großen Fragen unserer Tage.

„Wir“ beginnt bei Zweien – eine Familie, eine Band, eine Nation, der ganze Planet. Für die Musiker von Federspiel umfasst „wir“ das Wissen aller Generationen vor uns. „Jetzt“ bedeutet für das Ensemble den richtigen Einsatz, das Timing und die Magie des Augenblicks. Der Moment zwischen Vergangenheit und Zukunft ist der einzige Raum, in dem wir handeln können, um Dinge und Menschen zu bewegen. Inklusion statt Demonstration, leichtfüßige Virtuosität anstelle von zur Schau gestellter Akrobatik. Erleben Sie diese fabelhafte Truppe, die ausgehend von traditioneller Volksmusik andere Stile in ihre Kompositionen einwebt. Also genau umgekehrt wie Franz Liszt damals.

Federspiel

Christian Amstätter Bassposaune, Gesang –– Frédéric Alvarado-Dupuy Klarinette, Gesang –– Christoph Moschberger Flügelhorn, Gesang, Komposition –– Philip Haas Trompete, Flügelhorn, Gesang –– Roland Eitzinger Tuba, Gesang –– Simon Zöchbauer Trompete, Flügelhorn, Piccolo Trompete, Zither, Gesang, Komposition –– Thomas Winalek Posaune, Basstrompete, Gesang