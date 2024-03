Eröffnung Wechselausstellung: Die moderne Art Zeit zu haben

Diese neue vielseitige Wechsel-Ausstellung über Bifora-Werbung, die von der Gestalterin Elissa Motzer - einer Absolventin der Hochschule für Gestaltung in Schwäbisch Gmünd - konzipiert wurde, gibt zugleich einen spannenden Einblick in den Zeitgeist verschiedener Epochen.

Die Eröffnung durch Oberbürgermeister Richard Arnold findet am Donnerstag, 4. April 2024 um 17 Uhr im Bifora-Uhren Museum in der Hauffstraße 2 in Schwäbisch Gmünd statt.