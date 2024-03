Am 6. April 24 kommen mit NOFNOG ebenfalls alte Bekannte ins Espe. Mit ihrem gradlinigen, melodiösen & politischen Hardcore-Punk sorgen die Schweizer dafür, dass kein Shirt trocken und kein Glas voll bleibt! NOFNOG brettern über die Bühne mit einem Lächeln im Gesicht und mit einer Riesenfreude an dem, was sie machen! NOFNOG wollen etwas bewegen und die Welt entdecken – immer am Limit und sich bewusst, dass es für etwas Großes nur einen kleinen Funken braucht! To live and to learn! Im April veröffentlichen sie ihr neues Album INSOMNIA, auf dem sie die ganze Erfahrung von mehr als 20 Jahren Bandgeschichte musikalisch verarbeiten.