Jemandem aus einer anderen Zeit begegnen? Was man aus so allerhand Filmen und Büchern kennt, scheint in Wirklichkeit unmöglich. Und doch begegnet man in jedem Kunstwerk aus vergangenen Zeiten – sei es ein Bild, Buch oder ein klassisches Musikstück – unseren Vorfahren und ihrer Zeit. Manchmal muss man sich etwas Mühe machen, um sie zu verstehen. Aber dann kann man viel daraus lernen. LiederSpiel hat dieses Experiment gewagt und begibt sich auf die Suche nach Gemeinsamkeiten und Gegensätze zweier Frauen unterschiedlicher Epochen. Ob sie sich verstehen? Und was sie voneinander lernen können? Das begegnet uns auf dieser außergewöhnlichen Reise durch die verschiedenen Musikstile. Das Duo LiederSpiel sind die Sopranistin Verena Knirck und die Pianistin Tina Wolf. Wie der Name schon sagt, experimentieren beide gerne mit Liedern und Arien aus den unterschiedlichsten Zeiten. Dabei können die Kombinationen der Musikstücke auch mal ungewöhnlich sein und zum Nachdenken anregen. „Zwischen gestern und morgen“ ist ein szenischer Liederabend, bei dem die Vergangenheit zum Leben erweckt wird.

Mit Werken von:

Franz Schubert, Robert Schumann, Franz Liszt, Claude Debussy, Richard Strauss, Amy Beach, Billie Eilish u.v.m.