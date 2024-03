Das bekannte und beliebte Märchen mit den Figuren Schneewittchen (getanzt von Amelie Meier), böse Stiefmutter (Laura Schmid), den sieben Zwergen und dem Prinz (Moritz Lejeune) ist ein Ballett bei dem jeder gleich ein Bild vor Augen hat und genau auf solche Bilder darf sich das Publikum jeden Alters freuen.

Das wunderschöne Schneewittchen verliert früh ihre geliebte Mutter. Ihr Vater der König heiratet neu und alsbald zieht die Stiefmutter im Schloss ein.

Die Zuschauer dürfen sich also auf die klassische Geschichte Schneewittchens freuen, sie folgen zusammen mit dem „Prinz“ der Insta-Story „Schneewittchen“. Der Prinz stieß aus Zufall mit seinem Smartphone auf diese und ist von Anfang an fasziniert von Schneewittchen, mit ihrer Haut so weiß wie Schnee, ihrem Haar so schwarz wie Ebenholz und den Lippen so rot wie Blut. Schnell erkennt er, dass die narzisstische, von Schönheit, Äußerlichkeit und Anerkennung besessene Stiefmutter dem bezaubernden Schneewittchen nicht wohl gesonnen ist. Das ständige Streben nach Schönheit, Selbstoptimierung und die Fixierung auf das Äußere wird in Teresa Beisswengers Inszenierung immer wieder kritisch betrachtet.

So verliebt sich der Prinz durch das Betrachten der „Story“ auf den Sozialen Medien immer mehr in Schneewittchen. Ist es ein Traum, ein Märchen oder Realität? Er taucht immer mehr in die Story ein.

Fiebern Sie mit ihm mit, wie Schneewittchen den Gemeinheiten, gipfelnd in den Mordanschlägen entkommt. Lachen und freuen sich zusammen mit der jungen Prinzessin, die in einer wunderschön urigen Hütte, welche es wirklich in der Waldstetter Umgebung gibt, bei den sieben Zwergen unterkommt. Diese umsorgen ihren Gast fürsorglich, die sieben Darsteller bestechen dabei durch ihren Witz, ihr tänzerisches und schauspielerisches Können.

Wird es die böse Stiefmutter schaffen die Schönste zu werden, was sagt dazu der Spiegel und obsiegt am Ende die Liebe des Prinzen zu Schneewittchen?

Sehen Sie selbst dieses klassische, aber stets modern bleibende Märchen, das uns immer wieder neu lehrt, dass Schönheit oberflächlich ist und dass die wahre Schönheit von Innen kommt, getreu dem Motto „I am beautiful as I am“.

Die Inszenierung besticht durch viele Kostüme (entworfen und geschneidert von Hortense Roll), raffinierte Moment und schönen Bildern (fotografiert von Fabian Fischer) aber vor allem durch die Tanzkünste der jungen (4 Jahre) bis schon erwachsenen Tänzerinnen und Tänzer der Ballettschule

Teresa Beisswenger.

In zwei Aufführungen, einmal um 14 Uhr und zum zweiten um 17.30 Uhr dürfen alle Schülerinnen und Schüler auf die große Bühne und alle Tanz- und Märchenbegeisterten können ihnen dann zwar nicht auf den Sozialen Medien folgen, sondern live und in Farbe im Congress Centrum Schwäbisch

Gmünd.