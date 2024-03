Kultur für Kinder 2023/2024

Samstag, 13. April 2024

15.00 Uhr, Bettringen, Uhlandschule

Eine Reise zu den Farben unserer Erde

Altersempfehlung: 5 Jahre

Der Familienpass PLUS der Stadt Schwäbisch Gmünd ist für alle Veranstaltungen gültig. Der Familienpass PLUS kann im städtischen Bürgerbüro beantragt werden. Altersangaben sind Mindestaltersangaben. Die Stücke sind deshalb für jüngere Kinder nicht geeignet.

„Die Reise zu den Farben unserer Erde“ ist eine Reise zu den Menschen unterschiedlichster Länder und Hautfarben. Mit dem Bild des gemeinsamen Ursprungs aus der einen „Mutter Erde“ werden sie in ihrem Mensch-Sein als gleich betrachtet. Während des Spiels sind durchgängig runde Formen wahrnehmbar. So auch der Kreis, der in der indianischen Kultur eine zentrale Bedeutung hat und ein Bild ist für den Kreis einer großen Menschenfamilie.