GROSSBRITANNIEN - Von Cornwall bis in die schottischen Highlands

Großbritannien – ein Land voller Sagen und Mythen, mittelalterlichen Burgen und einer Landschaft, die ihresgleichen sucht. Um diese einzigartige Natur und Landschaft zu erleben und festzuhalten, war der Reisefotograf Markus Braßmann, 8 Monate in England, Wales und Schottland unterwegs.

Aus den wundervollen Ingredienzien der Natur, der Städten und der Menschen dieses Landes zaubert er an unserer großen Leinwand eine Hommage an Großbritannien. Da ist eine Küstenlandschaft, die von schroffen Felsküsten bis zu einsamen Sandstränden in ihrer Vielseitigkeit kaum zu übertreffen ist. Dann die atemberaubenden Bergwelten, die in Wales das Herz von Naturliebhabern höher schlagen lassen und natürlich Schottland mit seinen unberührten Weiten der Highlands.

Neben den bekannten Regionen wie Cornwall in Südengland oder den Highlands in Schottland, zieht es Markus auch in unbekanntere Regionen, wie zum Beispiel den Lake District, eines der schönsten Wandergebiete Großbritanniens. Oder den Snowdonia Nationalpark in Wales, wo Sir Edmund Hillary für seine Besteigung des Mount Everest trainierte.

Er führt Euch aber auch auf seiner Entdeckungsreise an die Küste Northumberlands mit ihren vielen Burgen, erzählt Euch von der Herkunft des berühmten Earl Grey-Tees und begibt sich auf die Spur einer der seltensten Tierarten der Welt. Apropos Tiere: Kennt Ihr die Insel Skokholm? Nie gehört? Sie gilt aber als eine der Top-Destinationen um die kleinen possierlichen Papageitaucher zu beobachten.

Aber Markus tauchte bei seinen Streifzügen über die britische Insel nicht nur in die Naturlandschaften ein, sondern verbrachte auch lange Zeit in den drei Hauptstädte des Königreiches: Wir sprechen von der bunten und quirligen Metropole London, aber auch von Cardiff, die Hauptstadt von Wales und natürlich dem schottischen Edinburgh.

Kommt mit nach Großbritannien!