Vernissage: Mike Kraus. Unverblümt

Die Ausstellung des Museums im Kreuzgang des Predigers bildet den Auftakt zum Sommerprogramm "Rendezvous in Schwäbisch Gmünd", mit dem die Stadt an die Remstalgartenschau 2019 und die Landesgartenschau 2014 erinnert.

Unverblümt und regenbogenfarben – so präsentiert sich Mike Kraus in seinem Fotografie-Ensemble im Kreuzgang des Prediger. Mit der sechsteiligen Arbeit verleiht der renommierte, 1973 in Wien geborene und heute in München lebende Künstler den Festwochen »Rendezvous in Schwäbisch Gmünd«, die zum zehnjährigen Jubiläum der Landesgartenschau 2014 stattfinden, eine ganz besondere ästhetische Note.

In bestechend scharfer Präzision zeigt die Fotoserie die Portraits von sechs Stars des deutschen Kinos, geschmückt mit opulenten Blumenarrangements. Die Bilder greifen zunächst die Farben des Regenbogens auf: Rot, Orange, Gelb, Grün, Dunkelblau und Lila. Darüber hinaus besteht jedes Porträt in seiner blumigen Ausschmückung ausschließlich aus Komplementärfarben.

Kraftvoll und unverblümt nehmen Mike Kraus´ Fotografien den Betrachtenden sofort ein, lassen auch schmunzeln. Zugleich wecken sie Assoziationen. In ihrer Farbspur verweisen sie zum einen auf den Regenbogen als Verbindung zwischen Himmel und Erde, Geistigem und Natürlichem, als Symbol für Frieden, Toleranz, Multikulturalität und Inklusion und als starkes visuelles Element unserer Zeit. Zum anderen spielt der Kontrast der komplementären Farben auf das polare Prinzip des Yin und Yang an, wonach sich alle Dinge gegenseitig beeinflussen, ergänzen und vervollständigen: es gibt das Eine nicht ohne das Andere und alles zusammen formt ein harmonisches Ganzes.

Damit lassen sich die Fotografien von Mike Kraus als künstlerische Hommage lesen an die Vielfalt des Menschseins und die Schönheit des Lebens.