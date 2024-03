Führung durch das Silberwarenmuseum Ott-Pausersche Fabrik

Die Ott-Pausersche Fabrik ist das älteste erhaltene Fabrikgebäude in Schwäbisch Gmünd und ein einmaliges Zeugnis der Industrialisierungs- und Wirtschaftsgeschichte. Emil Pauser, dem letzten Fabrikbesitzer, ist es zu verdanken, dass die Maschinen und Einrichtungen noch im Original erhalten sind. „Bewahren“, hieß der Leitspruch. Zu besonderen Zwecken werden Pressen, Walzwerke und andere Maschinen auch betrieben und gewähren so plastisch Einblicke in den Arbeitsalltag eines Gmünder Gold- und Silberarbeiters zum Ende des 19. Jahrhunderts.

Wer das Silberwarenmuseum Ott-Pausersche Fabrik betritt, darf sich auf eine Zeit- und Entdeckungsreise in die Kultur- und Wirtschaftsgeschichte der Stadt Schwäbisch Gmünd freuen. Die 1845 errichtete Fabrikanlage ist in ihrer Gesamtheit bis heute fast unverändert erhalten. Zu sehen sind Friktionsspindelpressen, Drahtziehbänke, Fall- und Krafthämmer, Walzwerke, eine Transmissionsanlage sowie ein großer Gasmotor. Außerdem können Arbeitstische mit Werkzeugen, Geräten und Maschinen besichtigt werden, an denen Schmuckstücke und Silberwaren ziseliert, graviert, montiert und poliert wurden. Somit ist nachzuerleben, wie ein Gmünder Gold- und Silberarbeiter in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gearbeitet hat.

Die Geschichte des Silberwarenmuseums Ott-Pausersche Fabrik reicht zurück in das Jahr 1820, als der Goldarbeiter Nikolaus Ott eine Werkstatt für „Bijouteriewaren“ (d. h. Schmuckwaren) eröffnete. 1845 ist es Ott finanziell und gewerberechtlich möglich, auf dem brachliegenden Gelände der »Brandstatt« (seit 1793 durch Brand von Gebäuden frei) eine moderne »Gold- und Silberwaaren-Fabrik« zu errichten – das heutige Silberwarenmuseum Ott-Pausersche Fabrik. Unternehmerisches Denken und Handeln machten die Firma Ott 1860 zum größten Steuerzahler Gmünds. Zwei Weltkriege, Wirtschafts- und Absatzkrisen führten 1979 zur Schließung der mittlerweile veralteten Fabrikanlage. Sie verfiel in einen Dornröschenschlaf. Und als 1984 der letzte Betreiber, Emil Pauser starb, drohte der Abriss. Dank einer Bürgerinitiative und mittels Spenden, Geldern der Denkmalstiftung und der Stadt Schwäbisch Gmünd gelang die Restaurierung des Gebäudes.