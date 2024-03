Schwörhauskonzert

14. April 2024

19:00

Alexander Sonderegger, Klavier

"Sonati con Variazioni"

1991 in Petrosawodsk/Russland geboren, studierte Alexander Sonderegger an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst (HMDK) Stuttgart und schloss sein Konzertexamen mit Auszeichnung ab. Während der Ausbildung hatte er Klavierunterricht bei Professoren wie Kirill Gerstein, Shoshana Rudiakov, Péter Nagy sowie Florian Wiek.

Als Solist trat der Pianist mit den Stuttgarter Philharmonikern, dem Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia/Spanien, mit „Sinfonietta Lentua“ in Kuhmo/Finnland und mit dem Morocco Philharmonic Orchestra in Rabat auf. In der Stuttgarter Liederhalle war er bereits mit den Klavierkonzerten von Tschaikowsky, Grieg, Beethoven und Brahms zu hören.

2019 wurde Alexander Sonderegger mit dem 1. Preis beim Internationalen „Ile de France Klavierwettbewerb“ in Maisons-Laffitte und mit dem IKIF Artist Recognition Scholarship Award beim „International Keyboard Institut & Festival“ in New York ausgezeichnet. Des Weiteren errang er den 2. Preis beim ClaMo Wettbewerb in Murcia, den 1. Preis beim XVI. Internationalen Klavierwettbewerb in Rom und sowohl den 1. Preis, als auch „The Czech Radio Prize“ beim Internationalen Carl-Czerny-Wettbewerb in Prag.

2022 trat Alexander Sonderegger mit dem dritten Klavierkonzert von Beethoven im Beethoven- Saal der Liederhalle und mit dem zweiten Klavierkonzert von Brahms im Auditorium Victor Villegas in Murcia/Spanien auf. Vom Deutschen Musikrat erhielt er eine Förderung für die Produktion der Solo-CD "Five sides of fantasy". Nach den Hochschultätigkeiten in Stuttgart und an der HfKM in Regensburg bekleidet Alexander Sonderegger seit 2021 eine Dozentur für Klavier an der HMDK Stuttgart.

Auf dem Programm stehen Werke von Ludwig van Beethoven (Sechs Variationen über ein eigenes Thema), Johannes Brahms, George Enesco und Karol Szymanowski (Variationen in b-Moll Op. 3)