Freitag, 19. April 2024

15.00 Uhr, Theaterwerkstatt Schwäbisch Gmünd

Der rote Max

Altersempfehlung: 3 Jahre

Kann ein Kater ein Ei ausbrüten? In diesem Theaterstück ist es jedenfalls möglich. Als der Vogel ausschlüpft, will Max ihn natürlich auffressen. Doch halt! Von seinem Herrchen erfährt er, dass der Vogel noch wächst. „Um so besser“, denkt sich der schlaue Max, „dann habe ich eine noch größere Mahlzeit“. Ob der Kater Max und der Vogel Pipo noch Freunde werden?