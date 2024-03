Museumsfüchse: Der Geiger von Gmünd

Die Gestalt des Geigers von Gmünd ist legendenumwoben. Künstler verklärten sie in Wort und Bild. Woher aber stammt diese alte Geschichte? Wann ist sie entstanden? Ist sie ein reines Phantasieprodukt oder hat sie einen historischen Kern?

Die Figur des Geigers von Gmünd begegnet uns nicht nur an unterschiedlichen Gmünder Orten wie im Stadtgarten oder an der Herrgottsruh-Kapelle. Auch im Museum finden sich etliche Darstellungen zur Geigergeschichte. Davon schauen wir uns einige an und begeben uns auf Spurensuche, wie es zur Entstehung dieser Legende kam.

Sicherlich entstehen anschließend weitere interessante Kunstwerke des Geigers von Gmünd.

Leitung Dr. Monika Boosen, Christa Sänger

Alter 5 bis 12 Jahre