Theater im Prediger: "Niemand wartet auf dich"

Lot Vekemans

Niemand wartet auf dich

Württembergische Landesbühne Esslingen

Samstag, 20. April 2024

20 Uhr, Kulturzentrum Prediger (Festsaal)

Das Publikum begegnet in diesem Stück drei Frauenfiguren: Die 85-jährige Gerda ist in der Bibliothek auf ein Buch gestoßen mit dem Titel "Niemand wartet auf dich". Die Lektüre inspiriert sie, im Kleinen aktiv zu werden. So hebt sie beispielsweise Müll in der Nachbarschaft auf, anstatt sich darüber zu ärgern.

Die Politikerin Ida tritt aufgrund einer Niederlage nach 30 Jahren von der Parteispitze zurück. Ihre letzte Gelegenheit, öffentlich zu sprechen, nutzt sie um zu beschreiben, was die gegenwärtige Machtpolitik aus Menschen macht. Die dritte Figur ist die Darstellerin der ersten beiden Figuren. Sie fragt sich, welche Bedeutung ihr Beruf als Schauspielerin hat und ob sie tatsächlich in der Form Einfluss auf die gesellschaftliche Auseinandersetzung nehmen kann, wie sie sich das wünscht.

Die vielgespielte niederländische Autorin Lot Vekemans ist eine Meisterin des konzentrierten Kammerspiels. Dabei schafft es die Autorin, sich moralischen Fragestellungen zu nähern, ohne Schwere entstehen zu lassen.