Buchpräsentation "209 Stufen"

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Rendezvous in Schwäbisch Gmünd - Unsere Gartenschaujubiläen 2024" in Erinnerung an die Landesgartenschau 2014 und Remstalgartenschau 2019 feiert auch der Himmelsstürmer sein 10-jähriges Bestehen.

Aus diesem Anlass heraus ist das Buch "209 Stufen" entstanden. Es enthält 29 Geschichten rund um den Himmelsstürmer und darüber hinaus über Treppen und Stufen. Das Buch wird in direkter Nachbarschaft des Himmelsstürmers im neuen Dorfgemeinschaftshaus im Rahmen des dort stattfindenden Blütenfestes präsentiert.

Begrüßungsreden halten Oberbürgermeister Richard Arnold, Ortsvorsteher Johannes Weiß und Landrat Dr. Joachim Bläse.

Es folgen Gespräche mit Baubürgermeister Julius Mihm, Herrn Dr. Werner Schlummer (Herausgeber des Buches „209 Stufen“) sowie Anka Malterer (Lektorin des einhorn Verlages). Im Anschluss werden zwei Geschichten aus dem Buch vorgelesen.

Aufgrund eines begrenzten Platzkontingents ist eine Anmeldung per Mail erforderlich. Nähere Informationen dazu folgen in Kürze über diesen Veranstaltungskalender.