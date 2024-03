VHS Kino Englisch - The old oak

Ein Pub ist die letzte Bastion gegen den seit 30 Jahren fortschreitenden Verfall eines einst florierenden Grubendorfes im Nordosten Englands. Hier treffen sich die ehemaligen Minenarbeiter, die die Ankunft syrischer Flüchtlinge kritisch beäugen, die in leerstehenden Häusern einquartiert werden. Trotz vieler Anfeindungen freunden sich eine junge Syrerin und der Kneipenbesitzer an und versuchen, The Old Oak als Treffpunkt für beide Gemeinschaften zu etablieren.

Ein Film von Ken Loach, England 2023, 113. min., OmU