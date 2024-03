Klassik um Elf

Am 28.04.2024 lädt das Schwäbisch Gmünder Akkordeonochester e.V. in den Festsaal des Prediger in Schwäbisch Gmünd ein zu seinem Konzert „Klassik um 11“. Als Solistin an der Klarinette konnte Melanie Gichert gewonnen werden. Beginn ist um 11 Uhr.

Unter der musikalischen Leitung von Marco Wasem beginnt das Akkordeonorchester gleich mit einer Urauführung für Akkordeonorchester: Mit der Ouverture aus der Geburtstagskantate für Fürstin Wilhelmine Friederike von Franz Bühler wird das Publikum auf das Programm eingestimmt. Bereitgestellt wurden die Noten von Professor Ullrich, die dann für das Akkordeonorchester adaptiert wurden. Mit einer Akkordeonkomposition von Adolf Götz- der Slavonska Rhapsodia geht es furios und rhythmisch weiter, bevor ein Höhepunkt des Konzerts ansteht: Melanie Gichert an der Klarinette speiet zusammen mit dem Akkordeonorchester Carl Maria von Webers Concertino für Klainette und Orchester, Es-Dur Opus 26 – ein absolutes Bravourstück für Klarinette.

Mit Dvoraks Polonaise Es-Dur geht es festlich weiter. Griegs Norwegische Tänze für Orchester Op.36 No. 1-4 entführen dann die Zuhörer in die Welt der skandinavischen Volkstänze, bevor Llossas Tango Bolero den Abschluss des Konzerts bildet.