Auftakt zum neuen Gesprächsformat "Wir müssen reden!" Unter diesem Motto liefert ein Referent / eine Referentin fundierte Informationen zu aktuellen Büchern, Themen, Trends, daran schließt sich ein lebhafter Austausch mit den Gästen an.

Zu Premiere steht Herfried Münklers dieses Jahr erschienener Bestseller „Macht im Umbruch – Deutschlands Rolle in Europa und die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts“ im Fokus, vorgestellt von Dr. Horst Kern (Altenbuch).

Horst Kern schreibt über seine Begeisterung für Herfried Münklers brandaktuelle Analyse: „Für mich ist es jetzt schon mein Buch des Jahres. Weil es mir ein besseres Verständnis für die zum Teil verwirrenden täglichen Nachrichten und darüber hinaus einiges an Zuversicht für die kommenden Entwicklungen gab. Herfried Münkler gelingt es mit seinem Fundus an historischem Wissen, den Begriff „Zeitenwende“ mit seinen vielfältigen Bezügen und Auswirkungen verständlich zu machen. Er zeigt die geopolitischen Veränderungen des 21. Jahrhunderts auf und die daraus sich ergebenden Handlungsperspektiven für Europa und dabei insbesondere für die Rolle von Deutschland. Und da viele Menschen nicht die Zeit oder Muße haben, sich mit Münkler zu befassen, sehe ich es als einen Beitrag für einen informierten demokratischen Diskurs an, eine Zusammenfassung des Buchs politisch interessierten Bürger/innen vorzustellen.“

Vita Dr. Horst Kern

* 1957 geboren in Lahr/Schwarzwald

* Studium der Psychologie in Mannheim/Heidelberg

* Promotion am Max-Plank-Institut in München

* über 20 Jahre selbständiger Unternehmensberater

* seit 2010 wohnhaft in Altenbuch

* passionierter Leser politischer, soziologischer, historischer, naturwissenschaftlicher, insbesondere neuerer Publikationen

* Seit vielen Jahren immer wieder tätig als Referent zu fachlichen Themen