Waiblingen ist voll von Kunstwerken im öffentlichen Raum. In der Eile des Alltags gehen wir oft unbemerkt an ihnen vorbei. Bei diesem fotografischen Ausflug werden wir uns einigen von ihnen mit einem intensiven Blick zuwenden. Nicht nur knipsen, sondern eindrucksvoll und kreativ in Szene setzen. Entdecken, wo die Künstlerin oder der Künstler Schwerpunkte setzt und diese im Bild gekonnt festhalten. Machen Sie an diesem Tag ihr eigenes Kunstwerk.