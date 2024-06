Hegnacher Basis Brotbackkurs mit anschließender Mühlenführung

Sie haben Lust endlich zum Brotbäcker zu werden, sonntags frische Brötchen auf den Tisch zu zaubern und zudem von der Fachfrau zu erfahren, was drin ist?

Dann sind Sie hier genau richtig!

Ein Brotbackkurs, perfekt für Anfänger geeignet: Wie stelle ich meinen Teig her? Was ist Brot „falten und schleifen“? Wie bekomme ich leckere Brötchen gebacken? Werden Sie zum Steinofenbäcker und lernen Sie die Möglichkeit kennen, auch in Ihrem Backofen ein Steinofenklima zu erzeugen.

Im Anschluss an den Backkurs begleitet Sie die Müllerin auf Ihrem Spaziergang durch die Hegnacher Felder, wo das Korn für die Hegnacher Mühle heranreift.

Eine Führung durch die Hegnacher Mühle, die dieses Jahr 150 Jahre alt wird, bildet den krönenden Abschluss.