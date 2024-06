Naturführung für Familien in Waiblingen, Naturräume, Vögel und Insekten

Die Natur ist der spannendste Spielplatz für Kinder. Egal ob Sonne, Regen oder Schnee, immer kann man draßen was erleben. Warum also nicht mal unserer heimische Tier- und Pflanzenwelt in Waiblingen kennenlernen? Dabei werdet ihr einen Einblick in die unterschiedlichen Naturräume bekommen, vom Fluss Rems, zum Talauesee sowie den Wiesen und Auen. Unterwegs schauen wir uns neben der Flora auch die verschiedenen Lebewesen an, ganz egal ob Vogel, Insekt, Reptil oder Säugetier. Nicht fehlen dürfen natürlich auch unsere 3 hochbeliebten Hochlandrinder.